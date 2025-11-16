Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak

Yılbaşına kısa bir süre kalırken, eğlence mekanları da şimdiden rezervasyon almaya başladı. Ünlü şarkıcıları sahnelerine çıkartmak isteyen işletmeler ise kesenin ağzını bir kez daha açtı. Yılbaşı gecesi farklı yerlerde sahne alacak olan sanatçıların kazanacağı ücretler ise dudak uçuklattı. Tarkan 1 milyon dolar ile yılbaşı gecesi en çok kazanan şarkıcı olacak. Mega star, ayrıca dövizle kazanan tek isim olarak dikkat çekecek.

İKİNCİ SIRADA HADİSE YER ALDI

İkinci sıradaki Hadise ise 2 ayrı yerde sahne alacak. Toplam 20 milyon TL kazanacak. Şarkılarıyla yıllara meydana okuyan ve dinleyici kitlesi değişmeyen şarkıcı Yıldız Tilbe ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Gülşen 10 milyon TL, Edis, Özcan Deniz ve Sibel Can 8 milyon TL, Mustafa Ceceli 5 milyon TL, İrem Derici 3.5 milyon TL, Gülben Ergen ve Derya Uluğ ise 3 milyon TL ile yeni yıl gecesi sevenleri ile buluşacak.