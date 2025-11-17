Başsavcılık harekete geçti! 14 örgüt üyesi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, müşteki C.A. isimli bir şahsın iddialarının ardından İstanbul'un Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı.

Liderliğini İbrahim Karaduman'ın yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan tespitler sonucunda, bugün operasyon için düğmeye basıldı.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucu aralarında örgüt lideri ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan adli aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere ve soruşturmaya konu evraklara da el konuldu.