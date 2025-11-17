Böcek ailesinden bir acı haber daha! Baba Servet Böcek de hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Son dakika haberleri... Almanya'dan İstanbul'a gelen Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal'ın hayatını kaybettiği faciada baba Servet Böcek de hayatını kaybetti.
İstanbul'un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yoğun bakımda tedavi gören baba da hayatını kaybetti.
İstanbul'da 'gıda zehirlenmesi' iddiasıyla Böcek ailesinden anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmiş, baba Servet Böcek ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada baba Servet Böcek'in hayatını kaybettiğini belirtti.
Güner, "Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.
KANLARINDA ALİMİNYUM FOSFİT ARANIYOR
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri devam eden ilaçlama firması çalışanlarının yetki belgesinin olmadığı öne sürülürken ilaçlama yapılırken de gerekli sterilizasyonun yapılmadığı tespit edildi. Ekipler iki yıl önce Ankara Keçiören'de meyadana gelen ve iki kişinin yaşamını yitirdiği ilaç zehirlenmesi konusuyla benzerlik yaşandığını belirleyince o dönem adli tıp raporunda çıkan Aliminyum Fosfit maddesinin Böcek ailesinin kanında olup olmadığına bakacak.