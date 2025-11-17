Böcek ailesinden bir acı haber daha! Baba Servet Böcek de hayatını kaybetti

Güner, "Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

KANLARINDA ALİMİNYUM FOSFİT ARANIYOR

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri devam eden ilaçlama firması çalışanlarının yetki belgesinin olmadığı öne sürülürken ilaçlama yapılırken de gerekli sterilizasyonun yapılmadığı tespit edildi. Ekipler iki yıl önce Ankara Keçiören'de meyadana gelen ve iki kişinin yaşamını yitirdiği ilaç zehirlenmesi konusuyla benzerlik yaşandığını belirleyince o dönem adli tıp raporunda çıkan Aliminyum Fosfit maddesinin Böcek ailesinin kanında olup olmadığına bakacak.