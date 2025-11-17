  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
‘Diriliş Şairi’ vefatının 4. yılında anıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, şair ve yazar Sezai Karakoç ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın Şehzadebaşı Camisi'nin haziresinde bulunan kabirlerini ziyaret etti. Yayman, Karakoç ile Varank'ın mezarlarını ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yayman, "Sezai Karakoç, hikayesi olan bir insandır.Sadece şiirleriyle, sadece düşünce yazılarıyla, sadece fikirleriyle değil bizzat şahsiyetiyle müstesna bir insandır" dedi. Öte yandan AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Çelik de "Büyük mütefekkir, "Diriliş şairi" Sezai Karakoç'u vefatının 4. yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle anıyoruz. Onun diriliş çağrısı bugünlerde çok daha derin, çok daha anlamlı. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

