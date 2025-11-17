Muazzez Abacı’ya duygu yüklü veda

Türk Sanat Müziği'nin nadide seslerinden Muazzez Abacı, 5 Kasım'da kızı ve torununu görmek için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından kaldırıldığı hastanede 12 Kasım'da hayatını kaybetti. 78'inci doğum gününde yaşamını yitiren Abacı'nın cenazesi, ABD'de tamamlanan işlemlerinin ardından 15 Kasım'da Washington'dan İstanbul'a getirildi. Abacı için dün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ile İBB Başkan vekili Nuri Aslan'ın yanı sıra sanatçı dostları Muazzez Ersoy, Orhan Gencebay, Selami Şahin, Emel Sayın ve çok sayıda seveni katıldı. Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı, torunu Sarah Anderson ve aile yakınları tören öncesi taziyeleri kabul etti.

'BENİM CANIM ANNEANNEMDİ'

Abacı'nın torunu Sarah Anderson, "Ben Muazzez Abacı'nın torunu olarak hepinizin anneanneme olan sevgisi için teşekkür ederim. Çocukken bu sevgiyi biliyordum ama bu kadar çok sevildiğinden haberim yoktu. Anneannem sebebiyle ben de Türkiye'yi, Türk olmayı ve Atatürk'ü çok sevdim. O, Türkiye'nin büyük sanatçısıydı; benim de canım anneannemdi" dedi. Konuşan Emel Sayın, "Anlatacak, söyleyecek çok şeyler var, çok zor bir an, zorlanıyorum. Nedense en çok aklıma hep Muazzez ile ilk tanıştığımız, karşılaştığımız an geliyor. Bizim arkadaşlığımız, canım benim, sonuna kadar hep sevgi ve saygı çerçevesi içinde devam etti. O gerçekten çok kıymetliydi. Ve yakından tanıdığımız zaman, bilirsiniz, tanıyanlar bilir, çok iyi yürekli, iyi bir insan. Çok doğal, içinden geldiği gibi konuşan, davranan, güzel bir insandı, güzel bir arkadaştı" şeklinde konuştu.

BAKAN ERSOY: EN PARLAK YILDIZLARDANDI

Törende konuşan Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Muazzez Abacı, Türk müziğinin en parlak yıldızlarından biriydi. Türk Sanat Müziği'nin en özel eserlerini yorumlarken, her notada, her kelimede kalplerimize dokunmuştu. Şarkılarıyla her kuşaktan insanın gönlünde taht kurarak gönüllerde yer edindi" diye konuştu.