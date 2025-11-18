Entübe edilen baba Servet Böcek hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve kafe çalışanı F.M.O. adliyeye sevk edildi.

TEDAVİYE CEVAP VERMEDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi. Kullanılan ilaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan bilinci kapalı olarak entübe edilen baba Servet Böcek için çabalar yetersiz kaldı. Dün akşam saatlerinde baba Servet Böcek, yaşamını yitirdi.