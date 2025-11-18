Özel okulda öğretmenden tuvalette gizli kamera skandalı: Valilikten açıklama geldi

İddiaya göre, Adana özel okulda bir kadın öğretmen tuvaletteyken ışık yansımasını fark edince tavan arasına yerleştirilmiş gizli bir kamera bularak, olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek yaptıkları inceleme sonucunda okulda görevli resim öğretmeni E.İ.'nin kamerayı yerleştirdiğini tespit etti. Şüpheli öğretmenin tuvaletlere yerleştirdiği kameralar aracılığıyla görüntüleri kaydettiği ortaya çıktı. E.İ.'nin okulda ve evinde yapılan aramalarda da çeşitli görüntüler ele geçirildi. Gözaltına alınan E.İ. tutuklanırken, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Öte yandan okul yetkilileri olayın doğru olduğunu, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

Valilik, özel eğitim kurumunun öğretmenler tuvaletinde gizli kamera bulunmasıyla ilgili ulusal ve yerel basında yer alan haberler üzerine açıklama yaptı.

Tuvalette kamera olduğunun 24 Ekim'de fark edilmesiyle durumun okul yönetimine bildirildiği belirtilen açıklamada, "Yönetim tarafından hızla gerekli incelemeler yapılmış, olayla bağlantısı tespit edilen görsel sanatlar öğretmeni E.İ'nin iş sözleşmesi aynı gün feshedilmiş, yapılan işlemler tutanak altına alınmış, cihaz ve dijital ekipmanlar gerekli incelemelerin yapılması için emniyet birimlerine teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın aydınlatılması amacıyla okul yönetimi tarafından 27 Ekim'de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Olayın faili olduğu tespit edilen E.İ. emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış ve 29 Ekim'de tutuklanmıştır."