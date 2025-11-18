Son dakika: Fatih'teki aile faciasında korkunç şüphe: Gıda değil, 'Tahta kurusu ilacı' öldürdü

İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde fenalaşan ve 3 ferdini kaybeden Böcek ailesinin ilaçtan zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde durulurken, 5 gündür hastanede tedavi altına olan baba Servet Böcek de hayatını kaybetti. Türkiye'nin gündemine oturan şüpheli zehirlenme vakasında soruşturma kritik bir aşamaya girdi. İlk gözaltılar lokumcunun sahibi F.T., kokoreç ve midye restoranının sahibi E.E. ile Ortaköy çevresinde midye satan Y.D. oldu.

Bu üç ismin ardından genişleyen incelemeler sonucu ailenin konakladığı otelde görev yapan iki çalışan ile otelde ilaçlama işlemini gerçekleştiren personel de gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 11'e ulaştı. İlk gün gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve kafe çalışanı F.M.O., Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.