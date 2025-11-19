Çayın yanındaki limondan para aldılar cezasını ağır ödediler

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Son günlerde kimi mecralarda yer alan 'Çayın yanına verilen limona 10 TL ücret alındı' haberleri üzerine, Ticaret Bakanlığımızca konuya ilişkin inceleme başlatılmış ve 17.11.2025 tarihinde Üsküdar/Kuzguncuk'ta faaliyet gösteren ilgili işyerinde, Ticaret Bakanlığımız ekiplerince yerinde denetim gerçekleştirilmiştir.