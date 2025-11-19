  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam MÜGE ANLI CANLI İZLE ATV | 19 KASIM ÇARŞAMBA

Son dakika haberleri... Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümünde şüpheliler arasında olan eski enişte Mustafa Uzun, söylediği çelişkili ifadeleriyle dikkat çekti. Atv ekranlarının ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, Huriye Helvacı konusunu ele alıyor. İşte Müge Anlı canlı izleme ekranı...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı ise eski eniştenin açıklamalarına tepki gösterdi. Eski eniştesinin neden eşiyle kaybolduğu gün görüşmediğini söyleyen Bayram Helvacı, "Bir dediği bir dediğini tutmuyor, eşimle görüştüyse neden haber vermedi" dedi.

Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlunu kayboldukları gün son gören kişilerden biri olan Aysel Şahin, Müge Anlı'ya konuştu. Anlattığına göre oğluyla birlikte Köseali köyünden geçen 43 yaşındaki kadın, eski eniştesi Mustafa Uzun'un yanına gittiklerini söylemişti. Aysel Şahin, Huriye Helvacı'nın önce yürüyeceklerini sonrasında ise bir arabaya bineceklerini söylediğini anlattı.

