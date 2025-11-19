Sinemahane’den bir eser daha: Öp Elimi!

Türk sinema sektörünün öncüsü olma vizyonuyla 2017 yılında kurulan Sinehane Film Prodüksiyon A.Ş., sinema sektöründe ilham veren projeleriyle öne çıkıyor. Yapımını Sinehane'nin üstlendiği, senaryosunu Onay Durgun'un yazdığı, yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, başrollerinde Safa Sarı ve İsmail Demirci'nin yer aldığı Öp Elimi, mahalle kültüründen yola çıkan, iki kardeşin sınıf farkı, gurur, para ve sevgi arasındaki çatışmasını anlatan bir aile komedisini sinemaseverlerle buluşturacak.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Fakir ama gururlu Tolga, yıllar içinde zenginleşmiş abisi Mehmet ile yıllardır küstür ve babalarının "barışın" vasiyetini bir türlü yerine getiremez. Abikardeş ilişkisini hem duygusal hem mizahi bir açıdan işleyen filmde, abiyi İsmail Demirci, kardeşi Tolga'yı ise Safa Sarı canlandırıyor. Cast çalışmaları devam eden filmin oyuncuları arasında Zeynep Çamcı (Ayten), Özgür Emre Yıldırım (Bekir), Mehmet Güzel (Metin), Cemil Şahin (Dilenci), Aykut Engin (Zafer) ve Osman Alkaş (Enver) karakterleri ile yer alıyor.