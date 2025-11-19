Son dakika: Zehirlenme faciasında yeni gelişme! İl Tarım Müdürlüğü: Yiyeceklerde uygunsuz madde yok

BAKAN MEMİŞOĞLU: HASTANE SÜREÇLERİNDE SIKINTI GÖRÜNMÜYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Memişoğlu, İstanbul Fatih'te Böcek ailesinin ölümüne ilişkin, "Gerekli müdahaleleri arkadaşlar yapmışlar. Biz her ihtimale karşı inceleme yapıyoruz. Ama iki hastane de Türkiye'nin en iyi hastaneleri. Orada bir eksiklik olduğunu düşünmüyoruz. Hepsine Allah rahmet eylesin. Adli, idari süreç devam ediyor. Sonuçlar incelemeler neticesinde çıkacaktır. Gerçekten üzüntülü bir olay. Ama hastane süreçlerinde gördüğümüz kadar bir eksik yok. Her ihtimale karşı incelemeler yapıyoruz. Nereden, nasıl kaynaklandığını sonuçlar gösterecek" diye konuştu.