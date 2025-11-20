Yerlikaya’dan polise müjde: 2’nci şark görevi kaldırıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda '81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Yerlikaya, polislerin yeni atama sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Atama ve yer değiştirme uygulanırken hiçbir personelimizin aklında 'Acaba' sorusu kalmayacak. Hiçbir polisimizin gönlünde 'Haksızlığa uğradım' duygusu yer etmeyecek" dedi. 2026'da zorunlu ikinci şark tebligatının yapılmayacağını bildiren Bakan Yerlikaya, "Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi, Bakanlığımızın üç kolluğunda, aynı göre vi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu. Yeni teşkilat kanunuyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü söyleyen Bakan Yerlikaya, "Çok uzun yıllardır polislerimizin yeni Teşkilat Kanunu'yla İlgili beklenti içinde olduğunu biliyorum. Arkadaşlarımız bu konuyla ilgili özenli bir çalışma yürütüyorlar. Özlediğimiz bir teşkilat kanunu yapmakla ilgili kararlılığımızı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.