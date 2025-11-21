İkbal ve Ayşenur'un vahşice katledilmesi Türkiye'yi derinden sarsmıştı! Mezar başında alçak fotoğraf!

İstanbul Fatih Edirnekapı'da 4 Ekim günü 19 yaşındaki Semih Çelik dehşet saçtı. Öldürüp cesedini parçalara ayırdığı İkbal Uzuner'in (19) başını kesip aşağı atmıştı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı, surlardan atlayarak intihar etmişti. Katil zanlısı, bu cinayetten önce de Eyüp'teki kendi evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, 2 şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada Fatih Surları'ndaki 3 kişinin, İkbal ve Ayşenur'u vahşice katleden Semih Çelik'in sesini fon müziği yaparak verdiği görüntüler ve saygısızca fotoğrafları da tepki çekti.

SORUŞTURMA NASIL İLERLEMİŞTİ?

Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i öldürmesine ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararında, şüpheli Semih Çelik ve maktul İkbal Uzuner'in bir dönem gönül ilişkisi yaşadıkları, ailelerin de araya girmesiyle bu ilişkinin sona erdiği anlatıldı.

Şüpheli Çelik'in daha sonra Ayşenur Halil ile gönül ilişkisi olduğu, bu ilişkinin olayın yaşandığı güne kadar devam ettiği kaydedilen kararda, dijital materyallerden Çelik'in, İkbal Uzuner'le olan ilişkisini de sonlandırmadığının anlaşıldığı aktarıldı.

Kararda, Semih Çelik'in 4 Ekim 2024'te saat 10.31'de eve birlikte geldiği Ayşenur Halil'i yatak odasında boğazını keserek vahşice öldürdüğü, evden 3 saat kaldıktan sonra tek başına ayrıldığı ve taksiyle Fatih'teki surların olduğu bölgeye gittiği anlatılarak, şüphelinin burada kendisini bekleyen İkbal Uzuner ile 13.58'de buluştuğu kaydedildi.

Kararda, şüpheli Çelik'in, Uzuner'in vücudunun uzuvlarını keserek öldürdüğü, iç organlarını surlardan aşağıya attığı, ardından kendisini de atarak yaşamına son verdiği aktarıldı.

MAKTULLERİN ÜZERİNDE ŞÜPHELİ ÇELİK'E AİT DNA İZİNE RASTLANMADI

Takipsizlik kararında, evde yapılan incelemede herhangi bir dağınıklık görülmediği, maktullerin tırnaklarında şüpheli Çelik'e ait DNA tespit edilmediği, Uzuner surların üzerindeyken herhangi bir bağrışma sesi duyan kişiye rastlanmadığı kaydedildi.

Maktullerin, şüpheli Çelik'e direnç gösterdiklerine dair delil elde edilemediği aktarılan kararda, üzerlerinde sperm kalıntısı bulunmadığı ifade edildi.

Takipsizlik kararında yer verilen Ayşenur Halil'e ait Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda, maktulün kanında alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunmadığı, tırnak incelemesinde kendi DNA'sı ile uyumlu profil tespit edildiği, başka kişiye ait DNA olmadığı, ölümünün boğazlama niteliğinde yaralanmaya bağlı büyük damar kesilerinden gelişen dış kanama sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.