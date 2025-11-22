Başkan Erdoğan, Etiyopya Başbakanı’nı kabul etti!

Zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'daki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da hazır bulundu.

MIKTA LİDERLERİ İLE GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında; Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'da oluşan gayriresmî istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.