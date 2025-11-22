Frida kahlo’nun otoportresi en değerli eser oldu

MEKSİKALI sanatçı Frida Kahlo'nun 1940'ta resmettiği "El sueno (La cama)" isimli otoportresi, New York'taki "Sotheby's" sanat şirketinin müzayedesinde rekor fiyata alıcısıyla buluştu. Kahlo'nun 54,7 milyon dolara satılan portresi, Amerikalı sanatçı Georgia O'Keeffe'in 2014'te 44,4 milyon dolara alıcı bulan "Jimson Weed/White Flower No.1" tablosunu geride bırakarak bir kadın sanatçının en yüksek fiyata satılan eseri oldu. Neredeyse 30 yıldır kamuya açık olarak sergilenmemiş olan tablo müzayededen önce Londra, Abu Dabi, Hong Kong, Paris ve New York'ta sergilendi.