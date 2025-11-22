Metin Akpınar’a kızından sert çıkış

ÜNLÜ sanatçı Metin Akpınar ile yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu arasındaki tazminat davası bir kez daha ertelendi. Nebioğlu, yeni gelişmeleri duyurdu. Nebioğlu yaptığı açıklamada Akpınar'a sert çıkarak şunları söyledi: "Bugün babam Metin Akpınar'a açtığım tazminat davasının duruşması vardı. Normalde karar duruşması olması gerekirken karşı tarafın sosyal ekonomik araştırma tutanağı olmadığı için bir kere daha davamız ertelendi. Emniyet tarafından kendisine ulaşıldığında ortada bir eksik kalmayacak ve yıllardır verdiğim bu davada haklılığım ortaya çıkacaktır."