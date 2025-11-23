  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Diyarbakır'da zehirlenme vakası: Sucuklu tost hastanelik etti

Zehirlenme vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Diyarbakır'da marketten aldıkları sucuk ile tost yapıp yedikten sonra anne ve oğlu fenalaştı. Sucuktan incelenmek üzere numune alındı.

Diyarbakır'da zincir marketten aldığı sucukla tost yapıp, yedikten sonra rahatsızlanan F.A. (28) ile oğlu Ü.A. (12), hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi.

F.A. zincir marketten aldığı sucuk ile yaptığı tostu oğlu Ü.A. ile birlikte yedi.

Bir süre sonra anne ve oğlu, karın ağrısı ile kusma şikayetleri yaşadı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. F.A. ve oğlu Ü.A., ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

F.A. ve Ü.A.'nın tedavileri sürerken, sucuktan incelenmek üzere numune alındı. F.A., hastane polisine ifade vererek, zincir marketten şikayetçi oldu.

