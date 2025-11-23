O skandal için konuştu: Setlerde çocuklar yetişkin gözetiminde olmalı

OYUNCU Ekin Türkmen, önceki gün Etiler'de bir mekândan çıkarken görüntülendi. Aşk hayatına ilişkin soruları yanıtlayan Türkmen, hâlâ yalnız olduğunu ve bir arayış içinde bulunmadığını söyledi. "Kriterlerinizde güncelleme var mı?" sorusuna ise, "Hayır, hâlâ aynı" yanıtını verdi. Son dönemde setlerde gündeme gelen zorbalık iddialarına da değinen oyuncu, çocuk oyuncuların mutlaka yetişkin gözetiminde olması gerektiğini vurguladı. Türkmen, "Evet, çocuk oyuncular bir yetişkin, anne-baba ya da psikolog gözetiminde olmalı. Zorbalık her meslekte yaşanabilen bir durum" diyerek konuya dikkat çekti.