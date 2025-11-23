Testleri pozitif çıkan ünlülerden şok ifadeler!

ŞARKICI, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu operasyonunda testleri pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlerin de aralarında bulunduğu 19 ünlünün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri, saç ve kan örnekleri alınmıştı. 19 ünlü isimden 8'inin saçında veya kanında uyuşturucu madde, 4'ünün ise antidepresan ilaç maddesi tespit edildi. Oyuncu Kubilay Aka, savcı huzurunda Tayland'ın başkenti Bangkok tatilinde rahatsızlandığını ve şiddetli baş ağrısı çektiğini söyleyerek, burada tedavi için gittiği bir klinikte kendisine ilaç verildiğini anlattı. Kanında çıkıp saçında çıkmayan bu maddenin bundan kaynaklanabileceğini, uyuşturucu kullanmadığını ifade etti. Oyuncu Metin Akdülger, kanında çıkan uyuşturucu madde için yurt dışı seyahatinde kullandığını söyledi. Avukat Feyza Altun'un test sonuçlarında antidepresan dışında herhangi bir maddeye rastlanılmadığından, ifadesinde itiraz ettiği bir durum olmadı.