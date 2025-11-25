Böcek ailesinin ölümünde güçlü fosfin bulgusu! 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda Adli Tıp Kurumu o raporu savcılığa sundu!

İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde 12 Kasım 2025 günü rahatsızlanan Böcek ailesinin dört ferdi de hayatını kaybetti. Ailenin mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılmasıyla başlayan süreç, anne ve iki çocuğun ardından baba Servet Böcek'in de vefatıyla trajik bir şekilde son buldu. İlk başta gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulsa da, otelin alt katında yapılan haşere ilaçlamasında kullanılan, panzehiri olmayan 'Alüminyum Fosfit' gibi ölümcül bir kimyasalın solunmasına bağlı zehirlenme ihtimali soruşturmanın ana odağı haline geldi.

Ailenin otelde konaklamasının ardından sabah saatlerinde aynı otelde kalan yabancı uyruklu iki kişinin daha benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılması ve onlara refakat eden üçüncü bir kişinin de kalp ritmi rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınması, şüpheleri gıdadan otel ortamına yöneltmişti.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Savcılık, olayda 4 kişinin ölmesi, kullanılan kimyasalın tehlikesi, ruhsatsız ilaçlama ve ağır ihmal nedeniyle otelde ilaçlamayı gerçekleştiren D.Ç., ilaçlama firmasının sahibi Z.K., firma çalışanı S.K., otel sahibi H.O. ve resepsiyon görevlileri M.C. ve R.B.'nin "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmasını talep etti. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken soruşturma kapsamında, ailenin yemek yediği kokoreççi, midyeci, kafe ve lokumcu sahipleri de dahil olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Tarım Müdürlüğü'nün raporunda, ailenin yediği yemeklerde olumsuz bir madde tespit edilemediği belirtildi. Bu korkunç ihmaller zincirinin aydınlatılması için soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.