Son dakika: Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, veliler ve öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda ara tatili gözden geçirmeye karar verdiklerini açıkladı. Adrese dayalı kayıt sistemine de sıkı kontrol geliyor.

Sahte adres kullanımını önleyecek yeni bir yazılım devreye sokulacak. Mardin'de gazetelerin eğitim editörleriyle bir araya gelen Bakan Tekin gündemdeki eğitim konularıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin zorunlu lise eğitimi, adrese dayalı kayıt sistemi, ara tatil uygulaması, öğretmen ihtiyacı ve okul öncesi gibi konularda şu mesajları verdi:

VELİLER ARA TATİL İSTEMİYOR

Çalışan velilerden çok talep geliyor. Öğretmenler ara tatil sonrası öğrencilerin adaptasyonunun zorlaştığını söylüyor. 2 yıldır analiz yapıyoruz, bu yıl da devam edecek. Sonrasında değerlendireceğiz.

ADRES TAŞIMAYA SON

Bazı veliler tercih ettikleri okula kayıt yaptırmak için başka birinin adresinden gösteriyor. Böyle olunca bir okulda sınıf mevcudu 15'e düşerken diğerinde 40'a çıkıyor. İçişleri Bakanlığı ile ortak bir yazılım geliştiriyoruz. Sadece gerçekten o mahallede yaşayan veliler kayıt yaptırabilecek.