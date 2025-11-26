Tüm Türkiye'yi şoke eden kompresörle işkencede yeni gelişme! 3 hastane görevlisi açığa alındı

DELİL NİTELİĞİNDEKİ PANTOLONU ÇÖPE ATTILAR

Personelin, olayda delil niteliği taşıyan ve gence ait olan pantolonu hastane ortamında çöpe attıkları tespit edildi. Bu durum üzerine söz konusu 3 hastane personeli görevden açığa alındı. Aile, açıklamasında delilleri yok etmeye çalışan bu kişilerin de hak ettiği cezayı almasını talep etti.

Ağır yaralanan Muhammed, sırasıyla Bozova Devlet Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve son olarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Ancak, iç organlarında oluşan ciddi hasar nedeniyle 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habip Aksoy, ilk ifadesinde olayı "şaka amaçlı" yaptığını öne sürdü. İlk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aksoy hakkında, savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Aksoy, yeniden gözaltına alınarak nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.