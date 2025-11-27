  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler! Böcek türleri say say bitmedi!

Son dakika haberleri...Hatay'da zabıta ekipleri fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. 2 fırın denetlemeler sonucu mühürlenirken ortaya çıkan böcek türleri say say bitmedi.

Hatay Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet fırınlara yönelik gece 04.00 sıralarında operasyon gerçekleştirdi. Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı fırınlardan 2'si zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken fırınların haliyse kamerayla kaydedildi.

Bir fırında gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekipleri; kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere böcekleri saymakla bitiremedi.

