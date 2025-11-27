İstanbul'da yol verme kavgası: 'Kafanı gözünü kıracağım' dedi baltayla saldırdı!

Edinilen bilgiye göre motokurye Yaşar D. (20) ile 34 DVJ 721 plakalı hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar araçlarını durdurduktan sonra tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

'DAYAK YİYECEKSİN' DEYİP ÜZERİNE YÜRÜDÜ!

Bu sırada sürücü, motokurye Yaşar D.'nin üzerine yürüyerek 'Harbi dayak yiyeceksin', 'Kafanı gözünü kıracağım' diyerek tehditte bulundu. Devam eden tartışmada sürücünün yanındaki kişi ise, elindeki keserle araçtan inerek, 'Senin aklını alırım' diye bağırıp motokuryenin üstüne yürüdü.