Kocaeli'de kan donduran cinayet! Gerçekler 19 yıl sonra ortaya çıktı: Matematik öğretmeni Hikmet Akçay’ın katili öğrencisi çıktı!





ESİN B.'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Esin B.'nin ifadesi ortaya çıktı. Esin B.'nin burada polise verdiği ifadesinde ortaokul yıllarında ailesinin ekonomik durumunun iyi olmadığı, babasının kendisiyle hiç ilgilenmediğini ve öğretmeni Hikmet Akçay'ın bu durumdan haberi olduğunu söylediği öğrenildi. Öğretmeni olan Hikmet Akçay'la aynı mahallede oturduklarını da söyleyen Esin B., "Bana ve aileme o zamanlarda maddi ve manevi yönden çok destek oluyordu. Ailem ve ben bazen Hikmet'in evine giderdik. Sonraki zamanlarda ben tek bile gidiyordum. Kendisi evli değildi ve bana duygusal anlamda bir şeyler hissediyordu. Kıskanmaya başlamıştı beni. Sonrasında ben o zamanlar küçük olduğum için kendisiyle bir birlikteliğim olmadı ama iletişimimiz her zaman vardı. Sonrasında ben ortaokuldan mezun oldum ve liseye başladım. Lise bitene kadar ev telefonlarından bile olsa onu arar konuşurdum. Sonrasında ben lisedeyken ailevi problemlerim hala devam ediyordu. Lisede kimya öğretmenim olan Erdoğan Y. (63) bana çok iyi davrandı. Bana birçok konuda destek oldu. Ben de zaman içinde kendisine aşık oldum. Ama o hep bana bir öğrenci gibi yaklaştı ve yaşımın küçük olduğundan kaynaklı benimle birlikte olmak istemedi. Liseyi bitirdim sonrasında Kocaeli Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünü kazandım. Üniversitede evde tek yaşıyordum. Üniversitede olmama rağmen Hikmet Akçay'la hala konuşmaya devam ediyorduk. Ben üniversite üçüncü sınıftayken liseden kimya öğretmenim olan Erdoğan Y. ile sevgili olduk. Erdoğan Y., benim evime gidip geliyordu. Bana aşık olan ortaokul öğretmenim Hikmet Akçay'ın da bu durumdan haberi oldu ve benimle görüşmek istiyordu. Benimle görüşmek için Kocaeli'ye gelmek istedi. Evime geldi ve Erdoğan Y. ile benim ilişkim öğrenince beni tehdit etti'' dedi.