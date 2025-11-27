Mardin'de 3 kişilik aile katledilmişti! Şüpheli komşu her şeyi tek tek anlattı!

CİNAYET SİLAHI KOMŞUDA BULUNDU!

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'delil karartmak' suçundan tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: ÖNCE EŞİNİ SONRA KIZINI…

Türkiye'nin konuştuğu cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olay yerinden son durumu aktaran A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz tutuklanan komşu Mihran Can'ın savcılıktaki ifadesine ulaştı. Öyle ki Mihran Can, "Mehmet Kaya komşum ve arkadaşımdı. Tehdit aldığını söylediği için silah temin ettim. Olay saatinde evlerindeydim. Eşiyle tartıştı, eşini öldürdü. Sonra kızını öldürdü. Bana dönerek, 'Bunları kimseye söyleme, yoksa seni de öldürürüm' dedi. Sonra da kendisi intihar etti. Ben de silahı bulduğum için tabancayı alarak kanalizasyona attım" sözleriyle kan donduran cinayeti anlattı.

YENİ BİR GÖZALTI DAHA!

Soruşturmanın sadece tutuklanan komşu ile sınırlı kalmadığını belirten Sinan Yılmaz, olayla bağlantılı olduğu düşünülen yeni bir şüphelinin daha gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Sinan Yılmaz, "Konu ile ilgili bir şüpheli daha gözaltına alındı. Ancak ailenin herhangi bir akrabası veya ilgili kişinin yakın bir arkadaşı olmadığı ortaya çıktı. Soruşturma derinleşerek devam ediyor" ifadesini kullandı.