Mardin'de 3 kişilik aile katledilmişti! Şüpheli komşu her şeyi tek tek anlattı!

Olay, 25 Kasım'da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FARKLI İLLERDE DEFNEDİLDİLER
Berna Kaya (33) ile kızı Samyeli Kaya'nın (5) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın (37) cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.
SAMYELİ KANEPEDE, ANNE İLE BABA ODANIN ORTASINDA!
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.
BABA VE KIZININ ELİNDE BARUT İZİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde cansız bedenleri bulunan Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ile kızları Samyeli Kaya'nın ölümüne ilişkin 10 kişilik bir özel ekip kuruldu. Alınan el swapları Diyarbakır Kriminalde incelendi. Baba ve kızının elinde barut izine rastlandı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Turgut Özal Mahallesi'nde Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya birlikte yaşadıkları evde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, Mehmet Kaya'nın olaydan bir gün önce marketten alışveriş yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
CİNAYET SİLAHI KOMŞUDA BULUNDU!
Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'delil karartmak' suçundan tutuklandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: ÖNCE EŞİNİ SONRA KIZINI…
Türkiye'nin konuştuğu cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olay yerinden son durumu aktaran A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz tutuklanan komşu Mihran Can'ın savcılıktaki ifadesine ulaştı. Öyle ki Mihran Can, "Mehmet Kaya komşum ve arkadaşımdı. Tehdit aldığını söylediği için silah temin ettim. Olay saatinde evlerindeydim. Eşiyle tartıştı, eşini öldürdü. Sonra kızını öldürdü. Bana dönerek, 'Bunları kimseye söyleme, yoksa seni de öldürürüm' dedi. Sonra da kendisi intihar etti. Ben de silahı bulduğum için tabancayı alarak kanalizasyona attım" sözleriyle kan donduran cinayeti anlattı.
YENİ BİR GÖZALTI DAHA!
Soruşturmanın sadece tutuklanan komşu ile sınırlı kalmadığını belirten Sinan Yılmaz, olayla bağlantılı olduğu düşünülen yeni bir şüphelinin daha gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Sinan Yılmaz, "Konu ile ilgili bir şüpheli daha gözaltına alındı. Ancak ailenin herhangi bir akrabası veya ilgili kişinin yakın bir arkadaşı olmadığı ortaya çıktı. Soruşturma derinleşerek devam ediyor" ifadesini kullandı.