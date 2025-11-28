Çiğ köftecide skandal görüntüler! Deterjan kabıyla sos döktü: O esnafa ceza yağdı

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çiğköftenin üzerine deterjan kabı içindeki sosu döken esnafa 250 bin lira cezai işlem uygulanarak iş yeri kapatıldı. Kapatılan baraka benzeri bir yapıdan oluşan iş yeri ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.