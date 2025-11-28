Otobüs alev topuna döndü

GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında meydana gelen otobüs yangınında Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden İstanbul'a geziye giden öğrencileri taşıyan otobüs alev aldı. Olay önceki sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Lapseki'deki Plevne Ortaokulu'ndan gezi için yola çıkan içinde 39 öğrenci, 6 öğretmen ve 2 rehberin bulunduğu otobüs motor bölümünden yanmaya başladı. Ahmet Kantarcı (66), yangını fark edince emniyet şeridine çekti. Otobüstekiler hızla tahliye edildi. Tura katılanlar çağrılan bir başka otobüs ile yollarına devam etti.