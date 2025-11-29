AYM’den avukat oyununa ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir avukatın, vekalet ücreti kazanabilmek için yakınlarına banka işlemi yaptırarak 1600'e yakın dava açtığı ve hak ihlali başvurusu yaptığı olayda, bireysel başvuru hakkının kötüye kullanılması nedeniyle ret ve başvuruculara 2'şer bin lira disiplin para cezası verdi. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) 2020'de Türkiye Bankalar Birliğine gönderdiği yazı üzerine bankalar, fiziki teslimat olmaksızın banka hesapları üzerinden yapılan altın satış işlemleri için ilgililerden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) kesip, bunları GİB'e ödemeye başladı. Danıştay'ın 2023'te BSMV'yi iptali üzerine GİB, BSMV alınmaması yönünde Türkiye Bankalar Birliğine yazı gönderdi, ancak bazı bankalar bir süre daha müşterilerinden BSMV kesintisi yapmaya devam etti.

DİSİPLİN CEZASI VERİLDİ

AYM, 379 dosyadan 13'ünde "başvuru süresinin aşılması" nedeniyle kabul edilemezlik kararı verirken, 366'sına ilişkin ise "başvuru hakkının kötüye kullanılması" gerekçesiyle ret kararı verdi. Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile İçtüzük uyarınca da başvuruculara ayrı ayrı 2 bin lira disiplin para cezası verdi.