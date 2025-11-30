Avcılar'da vahşet! Eşini darbedip eve kilitledi

'TELEFONUNU DA ALIP GİTMİŞ'

Komşu Nermin Hanım, "Ben evde otururken alt komşum beni aradı. 'Hanım abla çok bağırıyor. Bir sıkıntı var heralde. Eşi, 5 buçuk arabasına binip gibi gitti' dedi. Ondan sonra biz hemen aşağıya indik. Ben seslenince komşum, 'Nermin bana ne olursun yardım et, beni çok dövdü' diye bağırdı. İtfaiye 'ye haber verildi. Kapıyı üstüne kitleyip gitmiş. İki kadın arkadaşı geldi. 'Kapıyı kırıp neden girmiyorsunuz' dediler. Biz giremeyiz deyince kırıp kapıyı açtılar. Hep beraber içeri girdik. Yatak odasında 'Her yerim kırık' diye bağırıyordu. Sağlık ekipleri geldi, müdahale edip götürdüler. Çok sevdiğim bir komşum, Mustafa bey de çok terbiyeli, ahlaklı bir beydir. 3 yıldır burada oturuyorum, hiç bir yanlışını görmedim. Arkadaşı beni niye aramadın deyince 'telefonumu da alıp gitti' dedi. Telefonunu da alıp gitmiş