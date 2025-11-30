Sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmek boşanma sebebi!

Kayseri Barosu avukatlarından Tevfik İmamoğlu, Yargıtay'ın sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğunu kabul ederek, bu durumun boşanma nedeni sayılabileceğine karar verdiğini söyledi.

Sosyal medya kullanıcılarına uyarılarda bulunan Avukat Tevfik İmamoğlu, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin emsal niteliğinde bir karar verdiğini söyledi. Sosyal medyada karşı cinse ait fotoğrafları beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğuna hükmedildiğini ifade eden İmamoğlu, "Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğuna hükmederek, bu durumun boşanma nedeni sayılabileceğine dair emsal bir karar verdi.

Aslında kararı ilk derece mahkemesi olarak Kayseri 5. Aile Mahkemesi veriyor. Davacı eş, kocasının başka kadınların fotoğraflarını beğendiğini belirterek eşinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını öne sürmüştür. Mahkeme de bu sebeple ve dosya kapsamı itibarıyla kocayı ağır kusurlu bulmuştur. İstinaf sürecinden sonra kararın temyiz edilmesi ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi; 'Başka kadınlara ait fotoğrafları beğenmek güven sarsıcı davranıştır ve boşanma nedenidir' diyerek emsal bir karara imza atmıştır.