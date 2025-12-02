atv’ye ödül yağmuru

MOON Life dergisinin ödül törenine, 9 ödül alan atv damgasını vurdu. Pazar günlerinin keyifli programı Dizi TV "Yılın En İyi Dizi Programı" ödülüne layık görüldü. Kim Milyoner Olmak İster "Yılın En İyi Yarışma Programı" ödülünü kazanırken, "Yılın En iyi Erkek Haber Spikeri" ödülünü ise atv Ana

Haber Bülteni spikeri Cem Öğretir aldı.

YILIN DİZİSİNE 6 ÖDÜL

Yılın Dizisi" seçilen Kuruluş Orhan, 6 dalda ödül aldı. "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü Mert Yazıcıoğlu, "Yaşam Boyu Onur" ödülünü Cihan Ünal, "En İyi Kadın Karakter Oyuncusu" ödülünü Bennu Yıldırımlar, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü Çağrı Şensoy ve "En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu" ödülünü Mahassine Merabet kazandı.