Kilis'te mide bulandıran görüntüler: Hijyen yok, taze ürün yok, yerde ölü fareler var

Kilis’te bir gıda işletmesine yapılan kontrolde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Ekipler üretim alanı hem hijyensiz hem de son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle karşılaştı. Yerdeki ölü fareler ise ekipleri şoke etti.

Kilis'te zabıta ekiplerinin bir gıda işletmesine yönelik rutin denetimlerinde üretim alanında hijyensiz ve tarihi geçmiş ürünler ele geçirilirken, yerdeki ölü fareler ise bu kadar olmaz dedirtti.

İşletmeye 2 bin 953 lira para cezası uygulandı.

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü rutin denetimde Dereboyu Caddesi'nde merdiven altı üretim yapan işletmeyi tespit etti.

İşletmede yapılan denetimlerde çok sayıda hijyensiz ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

Ekipler, yaklaşık 4 araçlık ürüne imha edilmek üzere el koydu, işletmede yerlerdeki ölü fareler ise pes dedirtti.

Zabıta ekipleri tarafından 2 bin 953 lira para cezası uygulandı.

