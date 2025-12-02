Son dakika: Karadeniz’de yeni gemi saldırısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'dan Gürcistan'a giden ayçiçek yağı yüklü MIDVOLGA-2 tankerinin, Türk kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirdiğini, geminin Sinop'a doğru gittiğini açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleriyle Sinop'a doğru seyir etmektedir" denildi.

İKİ GEMİYE DAHA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Karadeniz'in Türk münhasır ekonomik bölgesinde hareketli saatler yaşanmış, Gambiya bandıralı "KAIROS" ve "VIRAT" isimli iki ayrı ticari gemi, dış etkiyle vurulmuştu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri, isabet alan ve yangın çıkan KAIROS tankerindeki 25 personeli başarılı bir operasyonla tahliye etmişti. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "KAIROS isimli tankerdeki 25 personelin ekiplerimizce sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 römorkörümüz ve NENE HATUN acil müdahale gemimiz gece boyu gemideki yangına müdahale etmiş olup soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" denilmişti.