Ankara’da güvercin kümesinde tutulan çocuk kurtarıldı

ANKARA'DA henüz 11 yaşında olan Adnan, hikayesiyle yürekleri dağladı. Babası hayatını kaybeden, annesinin ise terk ettiği Adnan, iddiaya göre amcası tarafından güvercin kümesinde saklandı. Belden aşağısı tutmayan çocuğun durumunu fark eden komşular hemen yetkilileri aradı. Komşuların ihbarıyla kurtarılan çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruması altına alındı. Çocuğun amcası ise olay yerinden kaçarken, şahsı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. "Ankara Abisi" olarak bilinen sosyal medya fenomeni, çocuğa sahip çıktığını duyurdu ve gerekli destek süreçlerinin başlatıldığını açıkladı. Çocuğun sağlık kontrollerinin yapılması ve güvenli bir ortama yerleştirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığı belirtildi.