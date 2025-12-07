  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri tüyler ürpertti: Uzaylılarla temas edilecek

Yaşadığı dönemden bu yana söylediği iddia edilen sözlerle dünya gündeminden düşmeyen ünlü kâhin Baba Vanga, 2026 yılına dair kehanetleriyle yeniden sosyal medyanın merkezine oturdu. Özellikle küresel bir spor etkinliği sırasında yaşanacağı öne sürülen “uzaylı teması” iddiası, kullanıcılar arasında büyük tartışma yarattı. Teknolojik kırılmalar, telepati yoluyla iletişim ve dünya dışı varlıklarla karşılaşma gibi çarpıcı başlıklar içeren 2026 kehanetleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla araştırılıyor.

Bulgaristanlı ünlü kahin Baba Vanga'nın ölümünden sonra ortaya çıkan ve 2026 yılına dair olduğu iddia edilen kehanetleri, son günlerde internette ve sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Özellikle, bir spor etkinliği esnasında, insanlık ve uzaylılar arasında kurulacak temas iddiası, büyük bir merak ve tartışma ortamı yarattı. Bazı kullanıcılar bu kehaneti heyecanla karşılarken, diğerleri ise şüpheyle yaklaşıyor.

"BİLİM KURGU FİLMLERİ GİBİ"
İddialara göre, Baba Vanga'nın 2026 için yaptığı öngörüler sadece uzaylı temasıyla sınırlı değil. Teknoloji alanında büyük bir kırılma yaşanacağı, insanların telepati yoluyla iletişim kurmaya başlayacağı ve insanlığın geldiği noktanın farkına varacağı bir döneme girileceği de iddia ediliyor. Bu kehanetler, bilim kurgu filmlerini andıran senaryoları akla getirdi.

KESİN KANIT YOK
Ancak, bu kehanetlerin doğruluğu ve Baba Vanga'ya ait olup olmadığı konusunda kesin bir kanıt bulunmuyor. Birçok uzman, kehanetlerin genellikle yoruma açık olduğunu belirtiyor.

Baba Vanga'nın geçmişte yaptığı öngörülerden bazılarının tuttuğu iddia edilse de, birçoğunun gerçekleşmediği veya farklı şekillerde yorumlandığı da bilinen bir gerçek.

