Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri tüyler ürpertti: Uzaylılarla temas edilecek

Yaşadığı dönemden bu yana söylediği iddia edilen sözlerle dünya gündeminden düşmeyen ünlü kâhin Baba Vanga, 2026 yılına dair kehanetleriyle yeniden sosyal medyanın merkezine oturdu. Özellikle küresel bir spor etkinliği sırasında yaşanacağı öne sürülen "uzaylı teması" iddiası, kullanıcılar arasında büyük tartışma yarattı. Teknolojik kırılmalar, telepati yoluyla iletişim ve dünya dışı varlıklarla karşılaşma gibi çarpıcı başlıklar içeren 2026 kehanetleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla araştırılıyor.









Bulgaristanlı ünlü kahin Baba Vanga'nın ölümünden sonra ortaya çıkan ve 2026 yılına dair olduğu iddia edilen kehanetleri, son günlerde internette ve sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Özellikle, bir spor etkinliği esnasında, insanlık ve uzaylılar arasında kurulacak temas iddiası, büyük bir merak ve tartışma ortamı yarattı. Bazı kullanıcılar bu kehaneti heyecanla karşılarken, diğerleri ise şüpheyle yaklaşıyor.