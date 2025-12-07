Çanakkaleli Efe Saravoğlu'nun acı sonu: Buenos Aires'te ölü bulundu! Detaylar kafaları karıştırdı

Çanakkaleli Efe Saravoğlu, Buenos Aires Özerk Şehri'nin en kozmopolit semtlerinden biri olan Palermo'ya geçtiğimiz yıl üniversite eğitimi için geldi. Saravoğlu, Ekim ayında esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Oğlundan uzun bir süredir haber alamayan Baba Altuğ Tansel Saravoğlu, 27 Ekim tarihinde Buenos Aires'teki Türk Konsolosluğu'na müracaat ederek yardım istedi.
HİÇBİR İZ BULUNAMADI
Türk Konsolosluğu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda Arjantin Federal Polisi Özel Soruşturma Dairesi (PFA) ve Kayıp ve Kayıp Kişileri Arama Federal Bürosu (Sifebu) Efe Saravoğlu'nun bulunması için soruşturma başlattı. Polis, ilk etapta genç üniversite öğrencisinin yaşadığı binanın güvenlik kamerası kayıtlarına el koydu ancak görüntülerde Saravoğlu'nun izine rastlanmadı.
YÜZÜNE ÖRÜMCEK MASKESİ GEÇİRİLMİŞ
Saravoğlu her yerde aranırken korkunç haber geçtiğimiz Cuma günü Cañuelas ulusal karayolunda yol temizlik çalışmaları yapan işçilerden geldi. Karayolu kenarındaki çimleri biçen işçiler, otların arasında bir kişinin yattığını fark edince durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede çürüme belirtileri gösteren cesedin kafasına örümcek adam maskesi geçirildiğini belirledi.
DÖVMELERİNDEN TANINDI
Sağ kolunda bir balina, solunda bir yılan ve sol bacağında bıçak tutan bir kedi dövmesi bulunan gencin, göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü ortaya çıkarken, baba Altuğ Tansel Saravoğlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda dövmelerden yola çıkan polis cesedin Efe Saravoğlu'na ait olduğunu tespit etti. Cesede yakın bir mesafede ise Saravoğlu'na ait kimlikler ve Sofía Antonella Santolini adına bir banka kartı ele geçirildi.
ARKADAŞI FAS'A KAÇMIŞ
Saravoğlu'nun kafasına örümcek adam maskesi geçirilmiş halde bulunması cinayeti karmaşık bir suç bulmacasına dönüştürürken, önceki gün polis, talihsiz gencin bindiği bir otomobile el koydu. Aracın 6 Kasım'da Tük vatandaşı Tanca K. tarafından bir galeriye satıldığı belirlenirken, araçta yapılan incelemede kan izlerine rastlandı.
Tanca K.'nin 7 Kasım tarihinde Ezeiza Uluslararası Havalimanı'ndan Fas'a kaçtığı ortaya çıktı. Polis, Tanca K.'nin yakalanması için uluslararası çapta arama kararı çıkarttı.