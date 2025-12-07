Isparta'da kesik baş cinayetinde çarpıcı detaylar: Sebebi köpek saldırısı mı?

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş Köyü'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası 39 yaşındaki Ferdi Özdemir, kardeşi ve babasıyla birlikte yıllardır 625 haneli köyde çobanlık yapıyordu.
300'e yakın keçisi bulunan Özdemir, kurt nedeniyle geceleri hayvanların olduğu Eriklikoyak mevkiindeki çadırında kalıyordu. Her sabah köye tekrar dönen Özdemir, akşam yemeğinin ardından otomobiliyle çadırına gidiyordu.
EN SON MARKETTE GÖRÜLDÜ
Her gün olduğu gibi 4 Aralık günü akşam yemeğinden sonra babasının evinden ayrılan Özdemir, saat 19.55 sıralarında bir markete girerek alışveriş yaptı. Ardından otomobiliyle köyden ayrılan Özdemir'den bir daha haber alınamadı.
KARDEŞİ BULDU
Kardeşine gün boyunca ulaşamayan Süleyman Özdemir, cuma günü Eriklikoyak mevkiindeki çadıra bakmak için yola çıktı. Şiddetli yağış nedeniyle göz gözü görmeyen yolda çadıra bir kilometre kala Pekmez Topraklı mevkiinde bir kişinin yerde yattığını, bir otomobilin ise tamamen yanmış olduğunu gören Süleyman Özdemir, aracından inerek olay yerine koştu. Özdemir, sırtında iki kez karnında ise bir kez bıçaklanan ve kafası olmayan kişinin abisi olduğunu kıyafetlerinden tanıdı.
YAĞMUR DELİLLERİ YOK ETTİ
Özdemir, durumu hemen Jandarma'ya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma bölgeyi şerit altına alınırken, şiddetli yağan yağmur nedeniyle bir çok delilin özellikle araç izlerinin kaybolduğu belirlendi. Ferdi Özdemir'in cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Köyde hiç kimseyle husumeti olmayan ve sessiz sakin bir kişi olarak bilinen Ferdi Özdemir'in geçmişini araştıran Jandarma ekipleri ilginç bir detaya ulaştı. Ferdi Özdemir'in geçtiğimiz Mart ayında kardeşi Süleyman Özdemir ile birlikte ağıllarının yakınına gelerek yüksek sesle müzik dinleyip alkol alarak köpeklerine taş atan aynı köyden B.U. ve F.B. ile tartıştıklarını ve dövüştüklerini belirledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Isparta'da galericilik yapan B.U. halasının oğlu F.B. ve iki akrabası gözaltına alındı.
KESİK BAŞ BULUNAMADI
Gözaltına alınan 4 kişinin Jandarma'daki sorguları devam ederken, kadavra köpekleriyle yapılan tüm aramalara rağmen Ferdi Özdemir'in kesik başına henüz ulaşılamadı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.