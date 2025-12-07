Isparta'da kesik baş cinayetinde çarpıcı detaylar: Sebebi köpek saldırısı mı?

KARDEŞİ BULDU Kardeşine gün boyunca ulaşamayan Süleyman Özdemir, cuma günü Eriklikoyak mevkiindeki çadıra bakmak için yola çıktı. Şiddetli yağış nedeniyle göz gözü görmeyen yolda çadıra bir kilometre kala Pekmez Topraklı mevkiinde bir kişinin yerde yattığını, bir otomobilin ise tamamen yanmış olduğunu gören Süleyman Özdemir, aracından inerek olay yerine koştu. Özdemir, sırtında iki kez karnında ise bir kez bıçaklanan ve kafası olmayan kişinin abisi olduğunu kıyafetlerinden tanıdı.



YAĞMUR DELİLLERİ YOK ETTİ Özdemir, durumu hemen Jandarma'ya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma bölgeyi şerit altına alınırken, şiddetli yağan yağmur nedeniyle bir çok delilin özellikle araç izlerinin kaybolduğu belirlendi. Ferdi Özdemir'in cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.