Taşacak Bu Deniz'in Adil Koçari'si Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı?

TRT 1 ekranlarında yer alan Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçari karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe'ye dair bilinmeyenler hayranları tarafından araştırılıyor. İşte başarılı oyuncunun memleketi...
ULAŞ TUNA ASTEPE NERELİ?
Ulaş Tuna Astepe 5 Mayıs 1988'de İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Erkek Lisesinde yatılı olarak okudu. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.
Deniz Baysal (Esma Fırtına) 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Son ve ortaokul öğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı.
Burak Yörük (Oruç Fırtına), 26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Arnavut kökenlidir. Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gören Yörük, oyunculuk kariyerine 2002 yılında 6 yaşındayken başladı.
AVA YAMAN (Eleni Miryano) KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
2006 yılında İstanbul'da doğdu.Aslen İstanbullu olan Ava Yaman, çocukluk yıllarından itibaren sanatla iç içe bir hayat sürdü. Eğitimine devam ederken bir yandan da oyunculuk üzerine kendini geliştirmeye başlayan genç yetenek, Layla Şirin Menajerlik bünyesinde kariyerini sürdürüyor.