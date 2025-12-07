Taşacak Bu Deniz'in Adil Koçari'si Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı?

AVA YAMAN (Eleni Miryano) KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2006 yılında İstanbul'da doğdu.Aslen İstanbullu olan Ava Yaman, çocukluk yıllarından itibaren sanatla iç içe bir hayat sürdü. Eğitimine devam ederken bir yandan da oyunculuk üzerine kendini geliştirmeye başlayan genç yetenek, Layla Şirin Menajerlik bünyesinde kariyerini sürdürüyor.