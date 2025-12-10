Siber operasyonlarda 204 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 24 ildeki operasyonlarda 204 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 68'inin tutuklandığını bildirdi. Yerlikaya, son 5 günde 24 il merkezli olarak "Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, operasyonlar neticesinde 204 şüphelinin yakalandığını ifade ederek, "Şüphelilerden 68'i tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" bilgisini paylaştı.