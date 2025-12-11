  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi: ÖGG sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adayları sınav tarihlerini merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavının tarihi araştırılıyor. Peki 2025 ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? ÖGG sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte sınav tarihi…

Özel güvenlik sektöründe çalışmak isteyen binlerce aday sınav tarihlerini araştırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşecek olan 118. dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

ÖGG NE ZAMAN YAPILACAK?

EGM bünyesinde gerçekleşen Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavı 14 Aralık 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınav merkezleri ve oturum bilgileri, ÖGNET sistemi üzerinden erişime açılıyor. Sınav sonuçları ise yine EGM üzerinden takip edilebiliyor.

