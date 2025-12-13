Suriye’nin Humus ilinde peş peşe saldırılar: Suriye ve ABD askerleri hedef alındı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, keşif faaliyeti yürüten Suriye ve ABD askerlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Kaynaklar, saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Saldırının ardından Tedmur ve çevresinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Koalisyona ait askeri helikopterler ve savaş uçaklarının Palmira semalarında yoğun şekilde sortiler yaptığı bildirildi.

Olayla ilgili Suriye makamları ya da ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca Suriye'nin güneyindeki Süveyde ilinde bulunan yasa dışı gurupların Suriye ordusu mevzilerine drone ile saldırı düzenlediği de bildirildi. Saldırının Hikmet el Hecri'ye bağlı yasa dışı guruplar tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

Dün de Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin aracına yönelik dron saldırısı düzenlenmişti.