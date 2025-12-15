Son dakika: İstanbul'da yıkıcı bir deprem olacak mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan o iddialara sert tepki

Amerikan New York Times (NYT) Gazetesi'nde yayımlanan ve Science dergisindeki bir çalışmayı temel alan analiz, Marmara Denizi'ndeki fay hareketliliğine dair endişe verici uyarılarda bulunarak İstanbul için 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem riskine dikkat çekti.

NYT'nin analizine göre, peş peşe gelen orta şiddetli depremler Ana Marmara Fayı üzerinde "kilitli" bir bölüme doğru ilerliyor ve Nisan 2025'te hissedilen 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı bu zincirin son halkası. University College London'dan sismolog Stephen Hicks, "İstanbul adeta nişan alınmış durumda" sözleriyle tehlikenin boyutunu vurguladı. Çalışma, fayın 15–21 kilometrelik bu kilitli bölümünde gerçekleşecek bir kırılmanın yıkıcı bir deprem yaratma potansiyeli taşıdığını iddia ediyor.

PROF. DR. ÜŞÜMEZSOY'DAN SERT İTİRAZ: "FELAKET SENARYOSU ÇÖPTÜR"

Tanınmış deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu "felaket senaryosuna" sert bir dille karşı çıktı. Üşümezsoy, Science makalesinin Marmara'nın jeolojik gerçeklerine aykırı olduğunu belirterek, Alman araştırmacıların yıllardır İstanbul üzerinde "spekülatif bir korku iklimi" oluşturduğunu öne sürdü.