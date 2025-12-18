Habertürk'teki kirli düzen ortaya çıktı! Mehmet Akif Ersoy ile uyuşturucu partisine katılan televizyona çıkıyor

Sonrasında Ahmet'in evine geçtiklerini ve Akif'le Ahmet'in sürekli mutfağa gidip geldiklerini belirten tanık, "Ahmet, mutfaktan çıkarken işaret parmağı ile dişini temizleme hareketi yaptı. Gelip dudağımdan öpünce acı bir tat geldi. Bu ne diye sorunca 'Kokain içtim, seni etkilemez' dedi" diye konuştu. Burada kendisinin Meltem A. Akif ve Ahmet'le birlikte olduğunu da anlattı.

O GECEDEN SONRA İKİ KANALDA DA PROGRAM YAPMAYA BAŞLADI Öte yandan yapılan incelemelerde Show Tv'de spikerlik yapan Meltem A.'nın Mehmet Akif Ersoy ile buluşmasından 9 gün sonra, Show Tv'nin yanı sıra Habertürk TV'de de program yapmaya başladığı ortaya çıktı.

SPİKERİ TELEFONA BÖYLE KAYDETMİŞ: "ÜNLÜ OLMAYA ÇALIŞAN KIZ"



Tutuklanan Mustafa Manaz, Ahmet ve Akif'in yanı sıra Ahmet'in telefonunda 'Ünlü olmaya çalışan kız' ismiyle kayıtlı bir kızın da olduğu grubun evde toplandığını aktaran tanık, sonra Etiler'deki gizliliğiyle ünlü Kütüphane isimli mekana gittiklerini söyledi.

KÜTÜPHANE'NİN LAVABOSUNDA KOKAİN İÇMİŞ



Tanık ifadesinde "Mekanda çok fazla ünlü isim vardı. Ben story çekmek istedim. Bodyguardlar geldi. Telefonumdan görüntüleri sildirdiler. Akif, 'Bu bizden' deyince bodyguardlar beni bıraktılar.

Yoksa beni mekandan atacaklardı. Akif beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ahmet lavabodan geldikten sonra burnunun kenarında beyazlık olduğunu gördüm. Ahmet'i uyardım. Ahmet de temizledi. Daha sonra tek kişilik lavaboya götürdü beni burada öpüştük" dedi.