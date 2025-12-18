Sedef Güler cinayeti davasında gelişme! Suçlamaları reddetti

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde 7 Haziran 2024 tarihinde denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde bir kadın cesedi bulunmuştu. Hayatını kaybeden kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu tespit edilerek 3 sanık hakkında iddianame düzenlenmişti. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanıklar F.B. ve Y.G. ile Sedef Güler'in müşteki annesi G.S. müşteki abla S.G. ve tarafların avukatları hazır bulundu.

'SANIKLARIN HEPSİNDEN ŞİKAYETÇİYİM'

Duruşmada beyanda bulunan müşteki anne G.S., "Bana atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Sanıkların hepsinden şikayetçiyim" dedi. Müşteki abla S.G. ise, "Ben ve kardeşim uyuşturucu kullanmadık" diye açıkladı.

'TEKRAR CEZAEVİNE GİRMEMEK İÇİN…'

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Y.G., "Ben hiçbir şey yapmadım o anda akıl sağlığımı kaybetmiş olmalıyım, uyandığımda o kadın ölmüştü. Tekrar cezaevine girmemek için böyle bir şey yaptım. O an için ne yapacağımı bilemedim ama maktule zarar vermek istemedim" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık F.B ise savunmasında, "Olayın en başından beri benim suçsuz olduğum belli. Sevda başından beri bir şeyleri gizliyor. Bu olayda en zayıf halka benim. Benim üstüme oynanmaya çalışılıyor. Ben Y. dahil olmak üzere dosyada adı geçen kimseyle telefon bağlantısı kurmadım. Y. aradığı zaman bana birisinin öldüğünü söyleseydi asla o eve girmezdim" diye konuştu.