Sahte fatura çetesine operasyon

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "hayali ticaret" üzerinden devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebekeye yönelik dev operasyonun düğmesine basıldı. Büyük çoğunluğu mali müşavirlerden oluşan 43 şüpheliye baskın yapıldı. Kurulan paravan şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari ilişkilere dayanarak, 2020-2021 yıllarında toplam 6 milyar 971 bin 991 bin 447 lira (KDV dahil) değerinde sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.