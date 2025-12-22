Bakan Ersoy, 3 büyükşehirdeki kültür ve sanat etkinliklerini paylaştı

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "2025'te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadık, iz bıraktık. 1 yıl böyle geçti. 2025'te Atatürk Kültür Merkezi, sanatın kalbinin attığı adres olmaya devam etti; 2 bin 276 etkinlik, 2 milyon 775 bin 622 ziyaretçi. Sahnesinden sergilerine, konserlerinden söyleşilerine uzanan dopdolu programıyla milyonlarca sanatseveri kültürle buluşturdu. CSO Ada Ankara; Başkent'in kültür ve sanat adası, müziğin ve sahne sanatlarının yükselen adresi oldu. 2025 boyunca nitelikli etkinlikleriyle sanatseverleri aynı çatı altında buluşturdu; 570 etkinlik, 315 bin 467 sanatsever. İzmir Kültür Sanat Fabrikası; İzmir'in dönüşen kültür mekanı, 2025'te de yoğun ilgi gördü. 540 etkinlik, 600 bin ziyaretçi; sanatın üretimle buluştuğu bu özel merkez, Ege'nin kültür hayatına güçlü bir ivme kazandırdı. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla 'Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.