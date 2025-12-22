Doğum günü pastası sonu oldu! 25 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Doğum günü pastası sonu oldu! 25 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Ağrı'da iki öğrencinin arkadaşları için yaptığı doğum günü faciayla sonuçlandı. Yumurtaya alerjisi olan ve doğum gününde arkadaşlarının aldığı pastayı yedikten sonra rahatsızlanan 25 yaşındaki Remziye Horuz, hayatını kaybetti. AA









Abdurrahim Arvasi Kız Yurdunda kalan Remziye Horuz'a (25) arkadaşları 2 Aralık'ta doğum günü sürprizi yapmak istedi.



İddiaya göre il merkezinde bir pastaneye giden iki öğrenci, arkadaşlarının yumurtaya alerjisinin olduğunu belirterek, yumurta içermeyen pasta siparişi verdi.





Aldıkları pastayla arkadaşlarının doğum gününü kutlayan öğrenciler, pastayı tükettikten sonra Horuz'un fenalaştığını fark etti. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Horuz, aynı gece yoğun bakıma alındı.



Remziye Horuz, yapılan müdahalelere rağmen yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.