Haberler Yaşam "Kütüphane"ye narkotik operasyon! İşletmenin müdürü Yaşar Koz gözaltında

Son dakika haberleri... İstanbul’un en popüler eğlence mekanlarından biri olan ve 'mahremiyet' vaadiyle tanınan 'Kütüphane' isimli işletmeye uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baskında işletme müdürü Yaşar Koz gözaltına alınırken, operasyonun ucu magazin dünyasına uzandı.

Son dakika haberleri: İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir teknik ve fiziki takipte olan Etiler'deki ünlü eğlence mekanı Kütüphane'ye tekrar operasyon gerçekleştirdi.

İŞLETME MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINDI

"Ünlülerin uğrak yeri" olarak bilinen mekana yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı sağlandığı iddiasıyla işletme müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı.

MEHMET AKİF ERSOY VE ELA RÜMEYSA CEBECİ TUTUKLANMIŞTI

Aralık ayı başında başlayan operasyonların ilk büyük yankısı Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile yaşanmıştı.

Ersoy, "uyuşturucu madde kullanımı" ve "kullanımı kolaylaştırma" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece 11 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

